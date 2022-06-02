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В Ульяновской области выявили 5917 нарушений ПДД за сутки

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Сотрудники Госавтоинспекции выявили в Ульяновской области 5917 нарушений ПДД 1 июня. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД России.

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Большинство случаев — 4712 — связано с нарушением скоростного режима.

Кроме того, 12 водителей были пойманы в состоянии алкогольного опьянения. Двое из них — повторно. 116 автомобилей не уступили дорогу пешеходам. При этом сами пешеходы нарушили правила 61 раз.

Еще 37 водителей выезжали на встречную полосу в недопустимых для этого местах. Также к административной ответственности были привлечены 15 водителей общественного транспорта.

«За управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками к административной ответственности привлечено 15 водителей», — также рассказали в УГИБДД.

Кроме того, 68 водителей получили штрафы за управление автомобилем с тонированными стеклами.

Ранее, 1 июня, сообщалось, что в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагают включить новую статью за агрессивное вождение. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в ближайшее время главой комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым.

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