Культ мульта: «Три кота» выходят на большой экран

Национальный прокат резко пополнился большим количеством анимации — на любой вкус. «Буратино» для любителей советской классики, «Ученик чудовища» для тех фанатов аниме, которые не успели увидеть его на большом экране, мексиканский «Коати» и киноверсия мультика «Три кота» для малышей. Между этими релизами слегка затерялся долгожданный экшен «Своя война», но для синефилов главное — что они смогут увидеть «Хиросима, моя любовь» и отметить юбилей Алена Рене. «Известия» выбрали лучшие новинки, на которые стоит сходить в кино в эти выходные.

«Три кота и море приключений», 0+

Режиссер: Дмитрий Высоцкий. В ролях: Максим Тимонин, Софико Гогитидзе, Владимир Прудников

Один из главных анимационных брендов России во всем мире после «Маши и медведя». Хит Netflix, где, правда, сериал нельзя смотреть с русским переводом. «Три кота» — это качественная рисованная анимация, которая удивительным образом способна быть интересна и младенцам, и взрослым.

«Три кота и море приключений» выходит не вполне кстати. Потому что главные герои там отправляются на море, селятся в шикарной гостинице, а там еще и планируется гастрономический фестиваль крабов. Далеко не все зрители этого мультика смогут позволить себе такое удовольствие в этом сезоне, так что приключения персонажей будут у родителей вызывать легкую зависть. А песенка о том, что крабов есть нельзя, хотя и наполнена отсылками к «Битлз», но тоже кажется легкой и грустной иронией, наподобие сцены с баклажанной икрой в «Иване Васильевиче». Но дети любят своих героев, так что предпродажи у этого часового мультика самые высокие, и эксперты прогнозируют ему первое место по сборам за уикенд. Хотя цифру называют не слишком впечатляющую — в районе 30 млн рублей: сеансы-то утренние, а значит, даже при большом количестве проданных билетов много собрать не получится.

«Своя война. Шторм в пустыне», 12+

Режиссер: Алексей Чадов. В ролях: Алексей Чадов, Виталий Кищенко, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков

Сорок лет прошло с момента выхода «Рэмбо», но жанр не умирает: людям в каждой стране хочется видеть, как их соотечественник, сильный, крепкий, но очень сентиментальный мужчина спасает невинных жертв войны, коррупции и международных заговоров. Одним махом сто душ побивахом. Есть здесь какая-то глубинная тоска по античным полубогам, по Гильгамешу и Кухулину, по русским былинным богатырям.

Вот и снова богатырь по имени Иван отправляется невесть куда, потому что русские своих не бросают. В Сирии он расправляется с врагами разных национальностей и совершает один благородный поступок за другим. И эхом в каждой сцене отзываются образы балабановского «Брата 2», даже Виктор Сухоруков в одной из ролей снялся. Только Балабанов ироничен, интеллектуален, у него все пропущено через постмодернистские фильтры, а Алексей Чадов, у которого это режиссерский дебют, серьезен именно в духе боевиков про Джона Рэмбо. Кстати, и фальшивые документы он тоже себе делает на имя Джона, как бы напоминая нам о том, на каких фильмах рос и чем вдохновлялся.

Начало лета — рискованный момент для выпуска такого фильма. Выход был назначен на весну, но релиз отложили по понятным причинам, а сегодня собрать кассу будет несколько сложнее. Да и про Сирию уже стали забывать, хотя фильмов о ней у нас до сих пор снято очень мало.

«Хиросима, моя любовь», 16+

Режиссер: Ален Рене. В ролях: Эмманюэль Рива, Эйдзи Окада

3 июня исполнилось 100 лет со дня рождения Алена Рене, одного из величайших и сложнейших авторов в истории кино. Он принадлежал к течению «Рив гош», оппонентов «Новой волны». Это рафинированные интеллектуалы, создававшие целые вселенные, то вместе, то по отдельности. Компания у Алена Рене была что надо: Крис Маркер, Аньес Варда, Жак Деми. Уникальные художники, которые не дорожили любовию народной, зато вокруг каждого из них в итоге сложился культ, а Деми еще и повезло создать суперхит на века «Шербурские зонтики» и открыть миру Картин Денев.

«Хиросима, моя любовь» — игровой дебют Рене, который к тому времени уже был всемирно известен как документалист. Да и эта картина сначала планировалась как документальное эссе. Просто в какой-то момент Рене предпочел изложить все в форме истории любви французской актрисы, которая познакомилась с японским архитектором, и они ласкали друг друга, беседуя о своих старых травмах и понимая чужую речь сердцем, а не умом. Это один из важнейших фильмов о войне. И один из лучших — о любви. О том, как катаклизмы, травмируя тело, разум и душу, не могут все же победить дух. И пока существует кинематограф, «Хиросиму» будут смотреть новые поколения зрителей. Выпуск же фильма в прокат — лучший подарок на юбилей гениального режиссера.

«Ученик чудовища», 12+

Режиссер: Мамору Хосода

В ролях: Сёта Сомэтани, Кодзи Якусё, Кумико Асо

Не так давно у Мамору Хосоды вышел в российский прокат его последний фильм «Белль» (российское название — «Красавица и дракон»), но это не мешает сегодня заново оценить, в сущности, еще не старый, но уже ставший классикой шедевр японского режиссера «Ученик чудовища». Некоторые специалисты по аниме считают, между прочим, именно эту картину лучшей его работой. Вообще, Хосода, который в массовом сознании находится несколько в тени своих более коммерчески успешных коллег Хайяо Миядзаки, Макото Синкая и Исао Такахаты, не говоря уже о разного рода блокбастерах про клинки, рассекающие демонов, тем не менее остается одним из ведущих аниматоров в мире.

«Ученик чудовища» — глубокая притча о воспитании, взрослении, инициации, поданная в форме фэнтези о «попаданце». Сирота Рен проваливается в мир демонов, где становится учеником Медвежута, великого воина и обладателя самого мерзкого характера в обеих параллельных реальностях, включая человеческую. Но именно с Реном у Медвежута завязываются самые близкие отношения, которые помогут мальчику стать мужчиной и победить в самом главном бою.

«Волк», 16+

Режиссер: Натали Бьянчери. В ролях: Лили-Роуз Депп, Джордж Маккэй, Пэдди Консидайн, Терри Нотари

Только что закончилась тяжба между Джонни Деппом и Эмбер Херд, и актриса уже выразила свое негодование по поводу исхода дела, а Депп опубликовал открытое письмо всему миру со словами признательности. Он пишет о том, какую травму нанес этот процесс не только ему, но и его детям. И поскольку мы не можем обсудить это письмо с Лили-Роуз Депп, как раз дочерью Деппа и Ванессы Паради, то хотя бы можно сходить на фильм с ее участием. И отметить, что дочь у Деппа талантлива, хотя снимается не так часто, как могла бы.

Правда, главная роль в фильме не у нее, а у Джорджа Маккэя, молодого британского актера, которого большинство зрителей стали узнавать после выхода уникального блокбастера «1917». Это Маккэй в образе капрала Шефилда там бродил по окопам и развалинам, не понимая, как ему удается остаться в живых. А здесь персонажи, которых играют Маккэй и Депп, сидят в психушке. Они оба считают себя животными. Он — волком, она — дикой кошкой. И у них история любви, хотя герой Маккэя все в лес смотрит, а Кошка вечно вьется вокруг него и ластится, создавая необходимое эротическое напряжение в кадре. А вокруг другие буйные, тоже считающие себя животными и требующие соблюдения своих естественных прав — например, кукарекать по утрам, что в целом безобидно, но уж очень жердочка высоко находится.