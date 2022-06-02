Более 250 человек пострадали от укусов клещей за неделю в Коми

В Республике Коми с 27 мая по 2 июня 251 человек обратился за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом в среду, 2 июня, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В числе пострадавших от укусов насекомых 60 детей.

За неделю лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» провела 37 исследований, из них в четырех обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза и в одном — клещевого энцефалита.

Всего с начала сезона за помощью обратились 849 человек, в том числе 188 детей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области клещи, снятые с крупного рогатого скота, оказались переносчиками коксиеллеза. Заболевание характеризуется лихорадочным синдромом и поражением легких. Риску подвержены граждане, которые занимаются уходом за животными.