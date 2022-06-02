Скончался академик РАН, физик Гапонов-Грехов

В возрасте 95 лет умер академик Российской академии наук, основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов. Ученый скончался в Нижнем Новгороде, сообщила 2 июня пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор региона Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким легендарного физика. Он напомнил, что ученый сыграл огромную роль в развитии отечественной науки.

Глава региона назвал Гапонова-Грехова личностью мирового масштаба, чрезвычайно работоспособным и целеустремленным человеком, который стал настоящей легендой.

«Один из величайших ученых-физиков современности, он много сделал для укрепления авторитета и повышения престижа нижегородской научной школы, основал и долгие годы руководил Институтом прикладной физики, по праву считающимся одним из лучших научных учреждений страны», — добавил председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.