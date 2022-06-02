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Скончался академик РАН, физик Гапонов-Грехов

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Фото: Commons.wikimedia.org/Artem Korzhimanov
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В возрасте 95 лет умер академик Российской академии наук, основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов. Ученый скончался в Нижнем Новгороде, сообщила 2 июня пресс-служба правительства Нижегородской области.

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Губернатор региона Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким легендарного физика. Он напомнил, что ученый сыграл огромную роль в развитии отечественной науки.

Глава региона назвал Гапонова-Грехова личностью мирового масштаба, чрезвычайно работоспособным и целеустремленным человеком, который стал настоящей легендой.

«Один из величайших ученых-физиков современности, он много сделал для укрепления авторитета и повышения престижа нижегородской научной школы, основал и долгие годы руководил Институтом прикладной физики, по праву считающимся одним из лучших научных учреждений страны», — добавил председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

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