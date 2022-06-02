Суд вынес приговор организаторам подпольного казино в Симферополе

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор пятерым гражданам, которые организовали в городе подпольное казино. Об этом в четверг, 2 июня, заявили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд назначил участникам группы наказание в виде лишения свободы от одного года до трех лет. Одному из них был также назначен штраф в размере 300 тыс. рублей. В ведомстве уточнили, что наказания в виде лишения свободы назначены условно с испытательными сроками от одного года до трех лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении, которое приводит ИА «Крыминформ».

По имеющейся информации, обвиняемые организовывали в городе азартные игры с сентября 2020 по март 2021 года. Для этого они использовали интернет и игровое оборудование. Их доход составил 4 млн рублей.