Реклама
Прямой эфир

Суд вынес приговор организаторам подпольного казино в Симферополе

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор пятерым гражданам, которые организовали в городе подпольное казино. Об этом в четверг, 2 июня, заявили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд назначил участникам группы наказание в виде лишения свободы от одного года до трех лет. Одному из них был также назначен штраф в размере 300 тыс. рублей. В ведомстве уточнили, что наказания в виде лишения свободы назначены условно с испытательными сроками от одного года до трех лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении, которое приводит ИА «Крыминформ».

По имеющейся информации, обвиняемые организовывали в городе азартные игры с сентября 2020 по март 2021 года. Для этого они использовали интернет и игровое оборудование. Их доход составил 4 млн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022