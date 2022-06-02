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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе увеличилось до 13

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Фото: vk.com/msk_today
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В ДТП с автобусом, который выехал в остановку на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках, пострадали 13 человек. Об этом ТАСС сообщил в четверг, 2 июня, источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, пострадали 13 человек. Трое из них доставлены в центральную районную больницу Химок», — сказал собеседник.

В ГАИ агентству подтвердили информацию о 13 пострадавших, все они пассажиры автобуса.

Ранее в этот день Госавтоинспекция сообщала о 10 пострадавших пассажирах автобуса. Всего в салоне было 20 человек. Из стоявших на остановке никто не пострадал.

Сообщалось, что, по предварительным данным, водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо и он потерял сознание.

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