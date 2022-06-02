ДТП у здания школы произошло в Брянске

Автомобильная авария произошла в Фокинском районе Брянска, рядом со школой № 28. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Информация о ДТП появилась в группе «ЧП и ДТП Брянск» в соцсети «ВКонтакте» 2 июня. Там же были опубликованы фотографии произошедшего. Столкнулись два автомобиля, один из них получил серьезные повреждения.

По словам очевидцев, в результате ДТП есть раненые, их удалось вытащить из авто. Пострадавших, чье число в материале не уточняется, спасли сработавшие подушки безопасности.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

1 июня в Ростовской области произошло ДТП с участием девяти машин. По предварительным данным, водитель автобуса в состоянии алкогольного опьянения пренебрег безопасной дистанцией и врезался в стоящие в заторе автомобили. Травмы получил пассажир Lada Largus.