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Житель Выборга получил 10 лет за сексуальные издевательства над ребенком

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Суд приговорил 32-летнего жителя Ленинградской области к 19,6 года лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальные издевательства над ребенком. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

Житель Выборга в течение 10 лет — с 2007 по 2017 год насиловал свою родственницу, которой не было и 14 лет. Мужчина снимал девочку на камеру и хранил на своем ноутбуке порнографические материалы с ней.

Долгое время злоумышленник оставался безнаказанным, так как девочка никому не рассказывала о его преступлениях.

Ранее, 1 июня, сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве сына. Тело семилетнего ребенка было найдено в вещевой сумке на дне реки 30 мая.

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