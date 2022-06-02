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Житель Барнаула ожидает суда за ДТП с пострадавшим на скорости 5 км/ч

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В Алтайском крае по делу о дорожно-транспортном происшествии, случившемся на скорости 5 км/ч, ожидает суда житель Барнаула. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 7 июня 2021 года на пересечении улиц Гоголя и Циолковского. Обвиняемый за рулем автомобиля Great Wall не уступил дорогу Haval, движущемуся по главной дороге. Он выехал на перекресток и допустил столкновение. Скорость движения Great Wall при этом составляла 5 км/ч.

Как уточняет altapress.ru, в результате ДТП пострадал пассажир машины Haval. Травмы причинили его здоровью тяжкий вред.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

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