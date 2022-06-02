Посол США заявил о самостоятельном решении ВСУ о дальности ударов РСЗО

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США планируют передать Киеву. Об этом 2 июня заявила посол США на Украине Бриджит Бринк.

Она напомнила, что правительство США подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи на $700 млн, в него включены также артиллерийские установки HIMARS.

«В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться ВСУ самостоятельно», — приводит издание «Украинская правда» слова посла, выступившей на брифинге в Киеве.

Как рассказал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм, HIMARS — специфическая реактивная система залпового огня, формально занимающая промежуточное положение между российскими «Ураганами» и «Смерчами». По своему калибру (227 мм) она крупнее «Урагана» (220 мм), но меньше «Смерча» (300 мм). Боекомплект американской РСЗО — шесть ракет. Часто утверждается, что дальность стрельбы HIMARS составляет 300 км, но это достигается за счет использования оперативно-тактической ракеты ATACMS, указал эксперт.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН 2 июня, заявил, что «наводняя Украину оружием» страны Запада совершают очередное военное преступление. По его словам, украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.

Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» усомнился в заверениях, что Украина не будет наносить удары американскими РСЗО по целям на территории России. При этом он подчеркнул, что вопрос поставок вооружений находится под пристальным вниманием Москвы.

Страны Запада в больших масштабах, чем раньше, отправляют украинской стороне оружие и военную технику на фоне спецоперации по защите Донбасса. Россия неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт, но не влияют на ход спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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