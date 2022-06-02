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Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Химках

Дептранс: водителю автобуса, протаранившего остановку в Химках, стало плохо за рулем
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Фото: vk.com/msk_today
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По предварительной информации, водителю автобуса, наехавшего на остановку в Химках, стало плохо за рулем. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает департамент транспорта Москвы.

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«По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем. В результате ДТП автобус совершил наезд на стену выхода из подземного перехода. По предварительным данным, в автобусе пострадало несколько пассажиров, им оказывается медицинская помощь. На остановке пострадавших нет», — говорится в сообщении дептранса в Telegram.

В департаменте добавили, что причины происшествия аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Автобус въехал в остановку в Химках ранее в этот день. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали 10 человек. Все они являлись пассажирами автобуса и получили травмы в результате падения. Всего в транспорте на момент ДТП находились 20 человек.

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