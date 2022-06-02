Новый центр зимних видов спорта в Северске оценили в 400 млн рублей

Власти города Северск Томской области предварительно оценили стоимость строительства центра зимних видов спорта в 400 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Центр создадут на базе комплекса «Янтарь», где сейчас расположены три сертифицированные трассы. База является лучшей в регионе, уточняет РИА «Томск».

Областные власти поддержали проект и пообещали помочь с финансированием.

В 2015 году мэрия Северска выкупила у СХК лыжную базу «Янтарь» за 11,9 млн рублей. На тот момент на ее территории располагались четыре лыжные трассы протяженностью от 2 до 10 км, стадион, несколько спортивных площадок, здание лыжной базы, буфет, судейский павильон и парковка.

В 2022 году городские власти объявили о создании на базе «Янтаря» центра зимних видов спорта.