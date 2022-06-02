Россия выразила готовность предоставить безопасный проход судам Украины с зерном

Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном. Но прежде Киев должен разминировать море, заявил в четверг, 2 июня, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы сказали, что готовы обсуждать этот вопрос, но есть условия для его реализации, а именно — разминирование украинской стороной заблокированных ею прибрежной акватории и портов», — сказал Небензя журналистам.

Накануне, 1 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара поможет в разминировании украинских портов, где находится экспортное украинское зерно.

Как отметил министр, разминирования выходов из портов необходимо добиться от Киева. По его словам, Россия принимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в конце мая также подтвердил, что выходу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом.

По итогам переговоров Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали дорожную карту, которая позволит вывезти и поставить на международный рынок около 20 млн т зерна и семян подсолнечника.

В ближайшее время в Стамбуле пройдет встреча РФ, Турции, Украины и ООН, чтобы обсудить вывоз зерна из украинских портов.

Ранее, 28 мая, испанская газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность начала военно-морской миссии для вывоза зерна с Украины. Отмечалось, что ЕС готов мобилизовать ресурсы для вывоза зерна, речь идет о порте Одессы. Одна из задач миссии — открытие европейским судам прохода в порт.