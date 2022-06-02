Реклама
Прямой эфир

Джонни Депп отметил в пабе Ньюкасла победу в суде над Эмбер Херд

0
Фото: REUTERS/Scott Heppell
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Издание Daily Mail 2 июня опубликовало видео, на котором голливудский актер Джонни Депп покидает один из пабов Ньюкасла.

Как сообщает издание, видео было снято после вынесения приговора по делу Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд.

На кадрах видно, как актер выходит из заведения под радостные возгласы фанатов. Многие пожимают ему руки.

«Мы любим тебя, Джонни!» — выкрикивали поклонники Деппу вслед.

Ответный удар: Джонни Депп отсудил у экс-супруги $15 млн
Долгие судебные разбирательства закончились поражением Эмбер Херд

1 июня присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Джонни Деппа. Решение в пользу актера было принято по двум пунктам. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Актер поблагодарил фанатов за поддержку после победы в суде. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд.

Как заявила сама Херд, она настолько «убита горем» из-за «разбивающего сердце» вердикта присяжных в пользу бывшего мужа, что не может передать словами, насколько она разочарована. Херд считает, что адвокатам Деппа удалось заставить присяжных проигнорировать ключевой вопрос свободы слова и доказательства, которые были настолько убедительными, что в Великобритании подобное дело удалось бы выиграть.

Депп, в свою очередь, признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он добавил, что его долгом перед детьми и всеми людьми, кто в него верил, было показать миру истину независимо от итогового приговора.

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого Деппа лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022