Дипломная забота

В России продолжают обсуждать выход страны из Болонской конвенции и возможные сложности, которые могут возникнуть у студентов в связи с этим. Однако этот процесс не будет означать полного отказа от бакалавриата и магистратуры, заявил 2 июня министр образования и науки Валерий Фальков. Тем не менее он счел необходимым «навести порядок» в магистратуре, чтобы бакалавры могли поступать только на близкие по профилю направления подготовки.

Подобный шаг вызывает определенные сомнения. Мир постоянно меняется, причем происходит это очень быстро. Человек вынужден адаптироваться под стремительные перемены. Профессиональная мобильность стала трендом и необходимым условием для построения карьеры. Человек, разочаровавшись в своей профессии, может выбрать другое направление деятельности. А для этого ему зачастую нужно заново учиться. Система бакалавриата и магистратуры позволяет гуманитарию перейти на техническую специальность всего за два года. И такие случаи не редкость. Мои слова подтверждают многочисленные эксперты: за два года наша система образования в силах дать человеку все необходимые знания для получения новой профессии.

Кроме того, мы входим в эпоху стремительного развития междисциплинарных наук. В этом плане очень преуспел Московский государственный университет. Например, у них есть совместная магистерская программа факультетов биологии и экономики. И она не подразумевает, что биологов переквалифицируют в экономистов и наоборот. Весь смысл заключается в совмещении методов исследований, применяемых в нескольких науках. Таким образом, к слову, появилась совершенно новая наука — поведенческая экономика.

Цифровизация, проникая в каждый уголок жизни, также становится неотъемлемой частью всех направлений. К примеру, знания в сфере IT сейчас применяются в большинстве направлений подготовки.

Также не стоит забывать, что магистратуру очень часто выбирают люди, которые уже получили опыт работы, но собираются занять управленческую должность. Для этого им необходимо освоить новые знания. Например, в нашем институте образования при Высшей школе экономики есть программа по менеджменту в сфере высшего образования. К нам приходят опытные педагоги, которые готовятся занять должность заместителя директора. Или человек по базовому образованию был физиком, ему предлагают стать заведующим кафедры, а для этого необходимо иметь навыки менеджмента. А ведь точные науки и управление персоналом — это совсем разные направления подготовки.

Да, смена профиля — это трудоемкий процесс, но человек в состоянии самостоятельно определить, справится он с программой или нет.

В целом людей, которые сразу после бакалавриата идут в магистратуру, не так много — около 30%. И чаще всего они либо не определились со своим направлением, либо не трудоустроены. Поэтому на этой программе не так много платных мест — всего 15%. Но возникает другая проблема — специалитет. В России он приравнивается ко второму уровню образования, что автоматически делает для выпускника магистратуру платной. Здесь необходимо пересматривать подход. В остальном, на мой взгляд, магистратуру необходимо развивать и дальше. Но не в ущерб специалитету. Все прекрасно понимают, что есть профессии и направления, которые невозможно поделить на четыре и два года. Та же медицина, например. Врачу просто не хватит этих лет для освоения профессиональных навыков.

Но, на мой взгляд, ставить барьеры и как-то ограничивать современные программы магистратуры нецелесообразно. Эта система за много лет оправдала себя. И подтверждения этому мы наблюдаем на рынке труда. Мало того, университеты и крупные компании активно развивают магистратуру, всячески поддерживают программы. Это давно устоявшаяся система.

Автор — заслуженный профессор Института образования НИУ «Высшая школа экономики»

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