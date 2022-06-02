Зеленского возмутило «долгое» обсуждение шестого пакета санкций против РФ
Тратить столько времени на обсуждение шестого пакета санкций против России неприемлемо. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на Международном форуме по безопасности в Братиславе 2 мая.
«Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, тратится столько времени... Более месяца», — заявил он.
При согласовании шестого пакета санкций страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге 18 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о блокировке нового пакета санкций.
Зеленский добавил, что хорошо, что пакет оформлен, но заработать он должен незамедлительно, «чтобы можно было перейти к подготовке седьмого санкционного пакета».
Об утверждении шестого пакета санкций стало известно ранее в этот день. Новый пакет санкций предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка. Кроме того, санкции коснутся и частичного эмбарго на нефть. Эмбарго распространяется на импорт российской нефти, перевозимой по морю. Также расширен перечень граждан РФ, попадающих под санкции. В него вошли бизнесмены, представители СМИ и силовых структур. В последний момент из списка вычеркнули патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Санкции также предусматривают запрет вещания трех российских медиаструктур.
Ранее, 24 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России. Она обосновала это тем, что немедленный отказ поднимет цены на черное золото и будет выгоден Москве, чего Европа не хочет допускать.
Комментируя европейские ограничения на поставку российских углеводородов, президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.
Действие шестого пакета санкций против России начнется после публикации в Официальном журнале ЕС, которая должна произойти в пятницу, 3 июня.
Москва многократно предупреждала о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия достойно выдержит ограничения.
Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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