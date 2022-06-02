Военкор «Известий» показал работу ВС РФ по перекрытию канала снабжения ВСУ

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 2 мая показал работу Вооруженных сил РФ на тактическом направлении трассы Бахмут–Лисичанск. Эта дорога — единственная связь засевших в районе Лисичанска (Луганская Народная Республика) украинских боевиков с территорией, подконтрольной Киеву.

«За работой орудий приходится наблюдать из блиндажей. Работают орудия очень быстро. Нанесли несколько ударов, затем расчеты прячутся в укрытия. Мы также находимся в укрытиях, чтобы ответный снаряд нас не поразил», — рассказал журналист.

На кадрах показано, как военная техника выпускает ряд снарядов, заметен дым, над территорией пролетают вертолеты и слышны громкие взрывы.

Задача российских войск — отрезать боевиков от этого участка.

В районе Лисичанска идут активные боевые действия. Там, по некоторым данным, сосредоточена одна из самых крупных группировок боевиков в несколько тысяч человек. На этой территории украинскими войсками организована глубокая эшелонированная оборона.

Ранее в четверг заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы республики уже через несколько дней «закроют котел» в районе Лисичанска и Северодонецка.

31 мая корреспондент «Известий» Богдан Степовой сообщил, что войска ЛНР при огневой поддержке российских военных продолжают наступление и кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно скоро замкнуться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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