Мировые звезды хоккея соберутся на турнире 3HL City Cup в Москве

Турнир по хоккею 3х3 среди профессионалов «3HL City Cup 2022» пройдет в Москве 25 июня 2022 года.

Крупнейший хоккейный турнир 3x3 проводится с 2018 года. В мероприятии уникального формата принимают участие только действующие игроки КХЛ и NHL. Команды формируют сами участники — за счет этого зрители получают возможность увидеть любимых игроков из разных клубов и лиг на одной стороне арены.

3x3 – самый свежий, прогрессивный и динамичный формат хоккея, в котором задействованы 3 полевых игрока и вратарь. Хоккей 3x3 по праву считается самым зрелищным и динамичным форматом, что подтверждают овертаймы и матчи звезд NHL и КХЛ. Каждый из трех периодов длится по 7 минут. Короткие периоды позволяют более 100 звездным игрокам, в число которых входят чемпионы России и мира, участники Олимпиады, действующие игроки NHL и КХЛ, выкладываться по максимуму. Среди участников турнира — Александр Романов, Никита Задоров, Никита Зайцев, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Николай Голдобин и другие именитые хоккеисты.

Формат «3HL City Cup» позволяет спортсменам собрать собственную команду, встретиться со старыми друзьями из других клубов и побороться за главный трофей турнира. Отдельное преимущество турнира заключается во времени его проведения — он организуется прямо перед началом командных лагерей, по сути давая старт новому сезону. Синтез азарта, спортивной составляющей и профессиональной организации мероприятия позволяет игрокам настроиться на успешное начало сезона.

Любители хоккея и активного спорта могут наблюдать за турниром в ходе онлайн-трансляции. Накануне мероприятия регулярно разыгрываются билеты на турнир — таким образом фанаты могут лично поддержать любимых игроков.

«Мы создаем максимально комфортные условия для хоккеистов, давая возможность поиграть в новом для них динамичном формате. В формате 3x3 есть особенности, которые отличаются от большого хоккея — поэтому для профессионалов, которые в основном играют 5x5, зачастую требуется время, чтобы адаптироваться. Именно это дает возможность выложиться и показать более красивую игру с большим количеством зрелищных острых моментов. 3HL City Cup — уникальная возможность познакомить аудиторию с форматом, в котором участвуют успешные спортсмены со всего мира, и показать хоккей 3х3 на самом высоком уровне», — говорит организатор 3HL City Cup Никита Шевченко.