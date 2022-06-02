Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС исключил из санкционного списка патриарха Кирилла из-за позиции Венгрии
Экономика
Производители бытовой химии РФ смогут обеспечить страну нужными товарами
Мир
Силы ДНР закроют котел в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней
Мир
В Запорожской области национализируют принадлежащее Киеву имущество
Мир
США просили Зимбабве не развивать отношения с Россией
Мир
Бывший глава СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск
Экономика
Минфин США расширил санкционный список против России
Мир
Дело Медведчука передали в суд, политику грозит до 15 лет лишения свободы
Мир
В Херсоне заявили о приходе России в регион навсегда
Общество
Путин поручил кабмину утвердить план строительства дорог на 2023–2027 годы
Мир
Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам

Мировые звезды хоккея соберутся на турнире 3HL City Cup в Москве

0
Фото: vk.com/3hlpro
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турнир по хоккею 3х3 среди профессионалов «3HL City Cup 2022» пройдет в Москве 25 июня 2022 года.

Крупнейший хоккейный турнир 3x3 проводится с 2018 года. В мероприятии уникального формата принимают участие только действующие игроки КХЛ и NHL. Команды формируют сами участники — за счет этого зрители получают возможность увидеть любимых игроков из разных клубов и лиг на одной стороне арены.

3x3 – самый свежий, прогрессивный и динамичный формат хоккея, в котором задействованы 3 полевых игрока и вратарь. Хоккей 3x3 по праву считается самым зрелищным и динамичным форматом, что подтверждают овертаймы и матчи звезд NHL и КХЛ. Каждый из трех периодов длится по 7 минут. Короткие периоды позволяют более 100 звездным игрокам, в число которых входят чемпионы России и мира, участники Олимпиады, действующие игроки NHL и КХЛ, выкладываться по максимуму. Среди участников турнира — Александр Романов, Никита Задоров, Никита Зайцев, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Николай Голдобин и другие именитые хоккеисты.

Формат «3HL City Cup» позволяет спортсменам собрать собственную команду, встретиться со старыми друзьями из других клубов и побороться за главный трофей турнира. Отдельное преимущество турнира заключается во времени его проведения — он организуется прямо перед началом командных лагерей, по сути давая старт новому сезону. Синтез азарта, спортивной составляющей и профессиональной организации мероприятия позволяет игрокам настроиться на успешное начало сезона.

Любители хоккея и активного спорта могут наблюдать за турниром в ходе онлайн-трансляции. Накануне мероприятия регулярно разыгрываются билеты на турнир — таким образом фанаты могут лично поддержать любимых игроков.

«Мы создаем максимально комфортные условия для хоккеистов, давая возможность поиграть в новом для них динамичном формате. В формате 3x3 есть особенности, которые отличаются от большого хоккея — поэтому для профессионалов, которые в основном играют 5x5, зачастую требуется время, чтобы адаптироваться. Именно это дает возможность выложиться и показать более красивую игру с большим количеством зрелищных острых моментов. 3HL City Cup — уникальная возможность познакомить аудиторию с форматом, в котором участвуют успешные спортсмены со всего мира, и показать хоккей 3х3 на самом высоком уровне», — говорит организатор 3HL City Cup Никита Шевченко.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022