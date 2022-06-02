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Полуторагодовалый мальчик погиб при падении из окна в Саратове

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В Саратове в результате падения из окна пятого этажа погиб полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 2 июня в девятиэтажном доме на улице Терехова. По предварительным данным областной прокуратуры, полуторагодовалый мальчик остался на короткое время один без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна квартиры на пятом этаже.

В минздраве ИА «Взгляд-инфо» подтвердили, что медики не смогли спасти ребенка. Полученные в результате падения травмы оказались смертельными.

По данным источника издания, около тела мальчика была обнаружена москитная сетка.

«Следователи выясняют, где в момент трагедии находились взрослые. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Свою проверку также организовала прокуратура.

В середине мая Следственный комитет начал проверку по факту падения из окна полуторагодовалого ребенка в Биробиджане. Мама малыша открыла окно для проветривания, ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку.

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