Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборства

UFC Fight Night 207. Александр Волков — Жоирзиньо Розенструйк

Главным боем субботнего турнира UFC в Лас-Вегасе станет противостояние в тяжелом весе известного россиянина Александра Волкова с представителем Суринама Жоирзиньо Розенструйком. Спортсмены — ровесники, оба родились в 1988 году, и свои последние схватки проиграли. Во втором по значимости поединке, который состоится в рамках главного карда турнира, также примет участие наш представитель Мовсар Евлоев — в полулегком весе он сойдется с американцем Дэном Иге.

4 июня: 20:00, предварительный кард; 23:00, главный кард. Арена UFC Apex (Лас-Вегас, США). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей

Кубок Стэнли. Финалы конференций. Вторые и третий матчи

Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Danny Wild

В плей-офф НХЛ вовсю идут полуфинальные серии. В каждой из них сыграно по одному матчу. В Западной конференции один из фаворитов турнира — «Колорадо Эвеланш» — с Валерием Ничушкиным в составе выдал результативный встречу с «Эдмонтон Ойлерз», победив канадский клуб на своей площадке со счетом 8:6. 3 июня утром по московскому времени они проведут вторую игру серии там же, на арене в Денвере, а затем переедут в Эдмонтон, где в воскресенье утром пройдет третий матч.

На Востоке с неожиданного поражения начал победитель двух предыдущих Кубков Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг», считающийся претендентом на третий подряд трофей. Команду Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева разгромил в гостях «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:6). За «рейнджеров», вновь отличный матч провел вратарь Игорь Шестеркин. 4 июня утром он совместно с Артемием Панариным, Александром Георгиевым и другими партнерами по команде попытается в родных стенах закрепить успех, а 5 июня вечером в Тампе пройдет третий матч серии.

3 июня, 03:00, «Болл Арена» (Денвер, США). 4 июня, 03:00, арена «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США). 5 июня: 03:00, арена «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада); 22:00, «Амали Арена» (Тампа, США)

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Финал. Седьмой матч. ЦСКА — «Зенит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Баскетбольный сезон в России никак не хочет заканчиваться. 2 июня в Санкт-Петербурге состоялся шестой матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и московскими армейцами. Если бы ЦСКА выиграл, он становился победителем турнира. Но их ждал чувствительный разгром 82:63. Счет в серии стал 3:3. В результате все решится в воскресенье, 5 июня, в Москве, где состоится седьмая финальная встреча.

5 июня, 14:00. Арена «Мегаспорт» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Теннис

Открытый чемпионат Франции. Решающие матчи

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

На проходящем в Париже втором в сезоне турнире «Большого шлема» уже выбыли все российские представители. Тем не менее, они провели качественный турнир. Дарья Касаткина дошла до полуфинала, Вероника Кудерметова и Андрей Рублев — до четвертьфинала. Но даже в их отсутствие решающие встречи будут крайне интересны зрителям. 3 июня в мужских полуфиналах испанец Рафаэль Надаль встретится с Александром Зверевым из Германии, а норвежец Каспер Рууд — с обидчиком Рублева и Даниила Медведева, хорватом Марином Чиличем. В воскресенье, 5 июня, победители этих пар сыграют между собой в финале. А в субботу, 4 июня, состоится женский финал, где обыгравшая Касаткину первая ракетка мира Ига Свентек из Польши выйдет на корт против американки Кори Гауфф.

3 июня, 15:45, мужские полуфиналы. 4 июня, 16:00, женский финал. 5 июня, 16:00, мужской финал. Стадион «Ролан Гаррос», корт Филиппа Шатрье (Париж, Франция)