В МИДе пообещали ответить на запрет вещания трех российских телеканалов

Москва не оставит без ответа запрет вещания трех российских телеканалов в Евросоюзе, введенный в рамках шестого пакета санкций ЕС. Об этом заявил журналистам в четверг, 2 июня, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«В любом случае все так называемые санкции, которые они уже, наверное, устали выдумывать и придумывать, конечно, не останутся без ответа», — сказал Иванов.

Дипломат добавил, что какими именно будут ответные меры, решат соответствующие структуры и ведомства.

Ранее в четверг Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Он в том числе включает запрет вещания телеканалов «Россия 1», Первого и НТВ. Американским компаниям также запрещается размещать на них свою рекламу.

Ограничения также предполагают отключение Сбербанка от системы SWIFT и частичное эмбарго на российскую нефть, поставляемую морем.

Помимо этого расширен перечень граждан РФ, попадающих под санкции. В него вошли бизнесмены, представители СМИ и силовых структур.

Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

Комментируя решение Евросоюза, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в этот день заявил «Известиям», что новые меры практически не отразятся на жизни россиян. По его словам, Россия была готова к шестому пакету санкций ЕС, поскольку уже привыкла к рестрикциям Запада.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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