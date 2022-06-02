Два автомобилиста получили травмы в результате ДТП под Липецком

В Липецком районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла днем 2 июня на 10-м км Южного обхода города. По предварительным данным, 38-летняя автомобилистка за рулем Ford Focus пошла на разворот на второстепенную дорогу, но не убедилась в безопасности маневра. Машина столкнулась с ВАЗ-2104.

В результате ДТП различные травмы получила водитель иномарки, а также 26-летний молодой человек, находившийся за рулем «ВАЗа». Их госпитализировали, пишет LipetskMedia.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

1 июня в Рязани в результате массового столкновения автомобилей пострадали три человека. По предварительным данным, ДТП устроил 33-летний житель Ряжска за рулем Mazda 3, который выезжал с прилегающей к дому территории на дорогу.