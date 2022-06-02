Эксперт объяснил блокировку VPN-сервисов Роскомнадзором

Ограничение работы VPN-сервисов Роскомнадзором было вполне ожидаемым, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. Об этом он заявил в четверг, 2 июня, в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день в ведомстве сообщили, что принимают ограничительные меры в отношении нарушающих законодательство России VPN-сервисов.

По мнению Самойленко, вероятно, в ближайшее время Роскомнадзор даст более широкие пояснения этим блокировкам.

«Будем надеяться, что блокировки носят временный характер и доступ к нужным сайтам у россиян появится, даже если для этого приходится использовать ресурсы VPN. Но такие действия — выбор индивидуальный, для россиян всё равно останутся какие-то возможности заходить на ранее запрещенные сервисы.

Однако стоит напомнить, что Роскомнадзор блокирует эти ресурсы для соблюдения требований российского законодательства. Если в РФ введен запрет на определенные сайты, то и блокировка возможностей для обхода законодательства была вполне ожидаемой», — подчеркнул он.

Ранее в четверг о проблемах с подключением заявил VPN-сервис Proton. Как говорится в сообщении на сайте компании, вероятно, сбои связаны с блокировкой со стороны интернет-провайдеров или властей.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что россияне используют VPN-сервисы для доступа к запрещенной информации, в связи с чем их блокирует Роскомнадзор.

5 мая руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал об опасности использования VPN-сервисов. По его словам, такие риски связаны с возможностью перехвата информации, которая ищется в интернете.