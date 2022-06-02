Основатель партии «Яблоко» Явлинский улетел в Лондон

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский покинул Россию. В пресс-службе политической организации «Известиям» в четверг, 2 июня, сообщили, что политик улетел на отдых и вернется в РФ через две недели.

Ранее сообщалось, что накануне Явлинский улетел в Лондон с пересадкой в Дубае.

5 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс находится за границей, в России он не работает. В тот же день в СМИ появились публикации о том, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. До этого, 21 апреля, стало известно, что Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».