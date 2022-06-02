Три человека пострадали в массовом ДТП на улице Чкалова в Рязани

В Рязани в результате массового столкновения автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла вечером 1 июня в районе дома 68 на улице Чкалова. По предварительным данным, 33-летний житель Ряжска за рулем Mazda 3 при выезде с прилегающей территории врезался в Fiat Albea под управлением 26-летнего жителя Рязани, а также в ВАЗ-2110, за рулем которого находился 23-летний рязанец.

В результате ДТП пострадали водитель Fiat и его 24-летняя пассажирка. Различные травмы получил и водитель «ВАЗа». Им была оказана медицинская помощь, пишет РИА «7 новостей».

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту аварии организована проверка.