Около 55 млн рублей направят на замену школьных окон в Мурманске

В трех школах Мурманска этим летом планируют заменить старые окна. Об этом 2 июня сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на документацию, опубликованную на портале госзакупок.

Работы пройдут в школе № 18, филиале школы № 27 и гимназии № 7. Завершить их намерены до середины августа, уточняет ИА «Би-порт».

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 54,8 млн рублей. Определить исполнителя планируется с 14 по 17 июня.

Замена окон входит в программу города «Развитие образования» на 2018–2024 годы. Также обновления ожидают школы № 23, 49, 58, гимназия № 5.