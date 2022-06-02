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Детские рисунки известных художников превратились в NFT

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Фото: Pexels/Vlada Karpovich
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Современные художники, в том числе Лаврентий Бруни, Вова Перкин и Паруйр Давтян, конвертировали свои детские рисунки в NFT-коллекцию, которая будет продана в благотворительных целях.

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В проекте поучаствовали 14 художников, семь из которых являются яркими представителями искусства в офлайне — их работы находят в крупнейших собраниях и музеях. Другие семь художников формулируют свое сообщение исключительно в цифровом пространстве, отмечают организаторы проекта.

«Все работы были сделаны авторами еще в раннем детстве, в возрасте 5–8 лет. Мы предложили художникам оцифровать их работы и добавить легкую анимацию. Затем они будут заминчены (размещены на криптовалютном маркетплейсе) одной коллекцией и распроданы, причем купить их можно как все вместе, так и по отдельности. Для каждой из 14 уникальных работ доступно семь цифровых копий с NFT» — рассказала «Известиям» куратор проекта Ирина Санглер.

26 мая сообщалось, что британский музыкант, бывший барабанщик The Beatles решил продать свои работы в качестве художника. В общей сложности на торги выставлено пять произведений, в том числе две цифровые работы, каждая из которых существует в четырех экземплярах. Цифровые лоты будут продаваться с соответствующими им физическими принтами, подписанными Старром, а также с аудиозаписями, на которых артист исполняет на ударных оригинальные композиции, вдохновленные конкретными работами.

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