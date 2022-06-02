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Силы ДНР закроют котел в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней

Басурин: силы ДНР закроют котел в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Силы Донецкой Народной Республики закроют котел в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней. Об этом заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин 2 июня в эфире телеканала «Россия 1».

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«Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артемовска», — сказал он.

Ранее, 1 июня, представитель народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР и России контролируют свыше 70% территории Северодонецка, взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

31 мая корреспондент «Известий» Богдан Степовой сообщил, что войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают наступление и уже вошли в жилые кварталы Северодонецка. Кольцо окружения вокруг лисичанско-северодонецкой агломерации, по его словам, должно скоро замкнуться.

Как рассказал 30 мая военный эксперт Владислав Шурыгин, установление контроля над Северодонецком завершит освобождение всей территории ЛНР от украинских радикалов и позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление на Славянск и Краматорск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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