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В России подержанные автомобили дешевеют второй месяц подряд

Эксперт Погребец: цены на автомобили с пробегом в мае упали на 12%
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Цены на подержанные машины в России продолжают падать второй месяц подряд. Об этом сообщили эксперты автомобильного портала «Дром».

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Так, в апреле бывшие в употреблении авто подешевели на 16% к уровню марта, в мае же эта тенденция продолжилась. Средняя цена выставленной на продажу подержанной машины в России в мае упала на 12% относительно апреля.

Самыми востребованными среди покупателей стали «Лада Приора» и «Лада Гранта», а также Toyota Corolla. За май эти модели подешевели на 6-7%.

Сильнее всего упали в цене автомобили стоимостью от 2 млн рублей. Например, подержанные Mercedes подешевели в среднем на 100-250 тыс. рублей.

При этом в целом с начала года цены на подержанные автомобили увеличились на 5%.

«Спрос на машины не растет, и продавцы, которые заинтересованы быстрее продать авто, вынужденно снижают цены. При этом летом, в отпускной сезон, продажи авто всегда идут на спад, поэтому тренд на снижение стоимости может продлиться», — отметил аналитик Алексей Гришин.

Ранее, в апреле, сообщалось, что на фоне девальвации и приостановки поставок в России выросла стоимость новых автомобилей. Их цена в среднем выросла на 40% за март. У 26 официально представленных на российском рынке автоконцернов, которые не скрыли прайс-листы на сайтах, автомобили подорожали на 35–45%. Сильнее всего подорожали машины премиального сегмента — 60%.

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