Реклама
Прямой эфир

Календарь нерабочих дней в России в 2022 году

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласно производственному календарю на 2022 год, который был утвержден правительством Российской Федерации, официально количество выходных дней для россиян составит 118. Из них 91 день выходной, 27 — праздничные.

В начале года граждане отдыхали с 1 по 9 января. При этом новогодние каникулы захватили субботу, 2 января, и воскресенье, 3 января, которые и так были бы выходными. Благодаря этому был осуществлен перенос: нерабочими днями стали 5 ноября и 31 декабря 2021 года.

23 февраля, в среду, россияне отмечали дополнительным выходным День защитника Отечества. А по случаю Международного женского дня, который традиционно отмечается 8 марта, выходные продолжались с 6 по 8 число. 7 марта, выпавшее в 2022 году на понедельник, стало выходным за счет того, что в субботу, 5 марта, соотечественники вышли на работу.

Следующие длинные выходные ждали россиян в мае. По случаю Праздником Весны и Труда, 1 мая, россияне не работали с 30 апреля по 3 мая. Еще четыре выходных их ждало с 7 по 10 мая по случаю Дня Победы, 9 мая.

Теперь дополнительный выходной жителям РФ предстоит 12 июня. Он организован по случаю Дня России.

После этого государственный праздник будет только один — это День народного единства, который отмечается 4 ноября. В этом году он выпадает на пятницу.

Подробнее о том, какие праздники ждут россиян летом 2022 года — читайте в материале «Известий». Отдельно редакция собрала программу мероприятий на День России в 2022 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022