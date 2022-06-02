Российский экологический оператор стал экопартнером ПМЭФ

Российский экологический оператор выступит экологическим партнером юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, который состоится 15−18 июня 2022 года. ППК организует на форуме отраслевую сессию, посвященную созданию экономики замкнутого цикла в России. Участники сессии также обсудят инвестиции в отрасль, обращения с отходами и повышение ее прозрачности с помощью информационных систем, перспективы международного сотрудничества, меры господдержки, введение экомаркировки и развитие кадрового потенциала отрасли.

Более того, РЭО организует раздельный сбор отходов на ПМЭФ. Кроме стандартных контейнеров для смешанных отходов и вторсырья, на площадке установят фандоматы для приема пластиковых бутылок, чтобы отобрать максимальное количество вторсырья и направить его на дальнейшую сортировку и переработку.

«Экологическая повестка — вне политики, изменения в подходах в производстве и потреблении остаются главными трендами на сегодняшний день. Напомню, что большая часть твердых коммунальных отходов, которые образуются ежегодно в России, а это более 60 млн т, представляет собой вторичные материальные ресурсы. Задача — как можно больше вовлекать заново в оборот. Это было актуально всегда, поэтому реформа отрасли обращения с ТКО продолжится, несмотря ни на что. Перед нами стоят задачи создать устойчивую систему обращения с отходами и обеспечить переход страны к экономике замкнутого цикла. Национальные цели — достичь показателей по сортировке 100% отходов и снижению в два раза объема отходов, направляемых на полигоны. Для этого нам всем — и бизнесу, и властям, и экосообществу, и гражданам — надо объединиться для выполнения столь амбициозной задачи. Участие ППК РЭО в ПМЭФ позволит нам всем услышать друг друга. Участники обсудят основные направления создания экономики замкнутого цикла в России и смогут применить на практике основные принципы ЭЗЦ, например, заняться раздельным сбором отходов прямо на форуме», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по указу президента Российской Федерации 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой — стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.

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