Экономист предрек снижение цены Urals до $65–75 за баррель после решения ОПЕК+

Решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в июле и августе по 648 тыс. баррелей в сутки (б/с) направлено на снижение цены нефти марки Brent до $90 за баррель в перспективе до середины осени. При таких значениях российская нефть марки Urals будет торговаться по $65–75 за бочку. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в четверг, 2 июня.

Ранее в этот же день страны — члены ОПЕК+ по итогам прошедшей встречи договорились увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 432 тыс. б/с. Согласно утвержденному графику, Саудовская Аравия сможет добывать в июле 10,833 млн б/с, такая же квота у России. Для ОАЭ разрешенный уровень добычи на июль составит 3,127 млн б/с, для Ирака — 4,58 млн б/с, Кувейта — 2,768 млн б/с, Казахстана — 1,68 млн б/с.

Заместитель главы аналитического бюро Energy Intel Амена Бакр писала на своей странице в Twitter, что страны альянса обсуждают увеличение нефтедобычи в июле и августе на 650 тыс. б/с.

«Российский сорт нефти будет, как и сейчас, торговаться на $30–35 ниже, чем нефть марки Brent. На мой взгляд, при замещении выпадающей российской нефти с мирового рынка этот разрыв в ценах сортов будет постепенно сглаживаться по мере снижения цены бенчмарка Brent», — сказал Домащенко.

Альянс отмечает, что решено сдвинуть вперед планируемую общую корректировку добычи в сентябре и распределить рост добычи в объеме 0,432 млн б/с на июль и август. Таким образом, июльская добыча будет скорректирована вверх на 0,648 млн б/с. Исходя из этой сентябрьской корректировки, в августе также планируется увеличить добычу на 648 тыс. б/с.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 30 июня.

Ранее в этот же день газета The Financial Times со ссылкой на несколько источников писала, что Саудовская Аравия дала понять западным союзникам, что готова нарастить добычу нефти. Отмечалось, что это станет возможным, если нефтедобыча в России существенно сократится из-за усиления санкций.

Администрация США неоднократно призывала картель быстрее наращивать нефтедобычу, чтобы справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией.

По данным Минфина России на 1 июня, в мае 2022 года средняя цена российской нефти выросла на 11,8% по отношению к апрелю. Так, цена Urals составила $78,81 за баррель, что в 1,2 раза выше, чем в мае прошлого года — $66,63 за баррель. В апреле этого года марка Urals стоила в среднем $70,52 за бочку.