В ГИБДД назвали самые распространенные нарушения женщин-водителей

Согласно статистике Госавтоинспекции Москвы, опубликованной 2 июня в Telegram-канале, с начала 2022 года по причине нарушений правил дорожного движения со стороны женщин-автомобилистов произошло более 350 аварий.

Самыми распространенными нарушениями, которые допускают дамы за рулем, являются неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил перестроения и нарушение требований сигналов светофора.

Отмечается, что в ДТП по вине женщин-водителей за указанный период погибли пять и пострадали 412 человек. В Госавтоинспекции предупредили женщин, что нужно всегда следить за дорожной обстановкой и никогда не совершать необдуманных маневров.

«Если не уверены в безопасности перестроения, лучше дождаться более безопасного момента для его совершения. Заранее выбирайте нужную полосу движения для поворота и не отвлекайтесь на посторонние предметы во время движения», — отметили инспекторы, прикрепив эмодзи помады, зеркала и смартфона.

В будущем сотрудники пообещали опубликовать и самые распространенные нарушения, характерные для водителей-мужчин.

В этот же день в ГИБДД сообщили, что мобильный телефон отвлекает водителей Москвы от дороги чаще всего. Отмечается, что с начала года водители более 68 тыс. раз пренебрегли своей безопасностью, используя телефон во время управления автомобилем, большинство таких нарушений было выявлено с помощью комплексов фотовидеофиксации.

26 апреля в Госавтоинспекции рассказали об отвлекающих водителей факторах. Так, от дороги водителей отвлекают разговоры по телефону, курение и употребление кофе за рулем. В ГИБДД подчеркнули, что иногда водители наносят макияж в процессе поездки, из-за чего теряют бдительность.