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Движение по мосту через Шелонь ограничат в Псковской области

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В Дновском районе Псковской области ограничат движение по мосту через реку Шелонь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГБУ ПО «Псковавтодор».

Речь идет о переправе на 66-м км автодороги Дедовичи – Дно – Костыжицы. На ней запланированы ремонтные работы, в связи с чем принято решение ограничить проезд транспорта.

Движение перекроют с 7 по 12 июня, с 14 по 16 июня и с 22 по 24 июня включительно.

В качестве объезда автомобилистам рекомендуют воспользоваться участками федеральной трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, региональных дорог Порхов – Дно, Гривки – Новодети, Сольцы – Горки – граница области, Демянск – Старая Русса – Сольцы.

Заказчиком работ выступает «Псковавтодор». Ремонт входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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