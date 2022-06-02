Новак назвал последствия для ЕС из-за эмбарго на российскую нефть

Европейские потребители в первую очередь пострадают от эмбарго на нефть из РФ. В Европе может образоваться большой дефицит нефтепродуктов. Об этом в четверг, 2 июня, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Мы видим рост цен не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в Евросоюзе <…> Что касается решений Евросоюза по эмбарго, во-первых, это отложенное решение. Еще пройдет 6–8 месяцев, за это время рынок должен перенастроиться», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее 2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, предусмотрено частичное эмбарго на российскую нефть. Ограничение касается поставок морем. Также расширен перечень граждан РФ, попадающих под санкции. В него вошли бизнесмены, представители СМИ и силовых структур.

Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге 18 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о блокировке нового пакета антироссийских санкций.

Еврокомиссия (ЕК) 4 мая передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России. Его единогласно должны одобрить все 27 государств — членов ЕС.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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