Журналисты «Известий» передали гуманитарную помощь бойцам ЛНР

Съемочная группа «Известий» доставила гуманитарную помощь силам Луганской Народной Республики (ЛНР). От коллектива редакции были переданы две военные установки по водоочистке: одна — для детской больницы, другая — для бойцов. Связисты также получили электрогенератор и продукты.

В ходе поездки съемочная группа попала под обстрел. Журналисты Дмитрий Зименкин, Владимир Тюлин, Кирилл Пикторинский и Петр Дроговоз приехали на передовую в районе Попасной, чтобы снять репортаж о работе артиллеристов Народной милиции ЛНР и передать гумпомощь, когда боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли по ним огонь из минометов.

В результате съемочный процесс дважды прерывался из-за обстрелов со стороны украинских боевиков, а журналистам пришлось укрываться в окопах. Они отделались незначительными травмами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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