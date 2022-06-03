Кино без проката

Из-за санкций и отключения некоторых банков России от SWIFT отечественный бизнес не может оплачивать иностранные креативные продукты. Это стало серьезной проблемой для кинопрокатчиков, издательств, музыкальных лейблов, стриминговых платформ и других компаний, которые используют эксклюзивный контент. Без возможности сделать лицензионные выплаты по уже существующим договорам российские структуры рискуют оказаться нарушителями и получить судебные иски.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке лицензионных выплат. Документ устанавливает систему расчетов с иностранными правообладателями через специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном российском банке. Эта мера дает возможность легального использования объектов интеллектуальных прав. Кроме того, эксперты обсуждают еще одну возможную меру — принудительное лицензирование.

Идея принудительных лицензий возникла еще в конце XIX века и впервые была законодательно зафиксирована на международном уровне в Парижской конвенции 1883 года. Принудительное лицензирование — это возможность использовать на определенных территориях запатентованные объекты без разрешения правообладателя. Смысл введения принудительной лицензии в том, чтобы сделать важные и полезные изобретения, например, лекарства или медицинскую технику, более доступными. На практике, согласно статье 1362 ГК РФ, это означает, что если правообладатель необоснованно отказывает в предоставлении лицензии, то получить ее можно и без его одобрения, но по решению суда с выплатой ему вознаграждения. Сейчас к Парижской конвенции присоединилось уже 179 государств, и большинство из них используют принудительное лицензирование на практике.

В России этот инструмент сейчас применяется к объектам патентного права: изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам. Сейчас обсуждается перспектива использования этого механизма в сфере авторского права.

С марта 2022 года отечественный рынок начали покидать крупные иностранные производители и правообладатели кинофильмов, музыки, компьютерных игр: Universal, Warner Bros., Disney, Sony, Paramount, Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group и другие. Российские стриминговые сервисы перестали пополняться музыкой и киноновинками, а к концу года аналитики прогнозируют закрытие до 70% кинотеатров. Ограничение доступа к контенту может привести к тому, что россияне будут находить иностранные фильмы, сериалы или музыку через нелегальные ресурсы.

Это стало бы серьезным препятствием для развития цивилизованного отношения к потреблению контента, которому государство и бизнес-сообщество в России уделяют особенное внимание. За последние 10 лет в стране был принят ряд антипиратских законов, появились новые правовые механизмы защиты исключительных прав.

Принудительная лицензия может стать еще одним инструментом, дающим возможность легально пользоваться зарубежным креативным продуктом в сложившихся обстоятельствах. Применение механизма к музыке или кино ― не идеальный, но всё же выход из ситуации, в которой сегодня оказалась российская экономика и креативная сфера. Это поможет не только получать новинки, но и продолжать развивать культурную и технологическую сферу в целом.

Если власти пойдут по пути расширения принудительного лицензирования на контент, то любому желающему воспользоваться зарубежным креативным продуктом необходимо будет обратиться в суд. Именно он будет принимать решение о выдаче такой лицензии. Однако потенциальному пользователю нужно будет обосновать необходимость выдачи такого документа, уточнить объемы использования контента, а также размеры и порядок лицензионных выплат.

Принудительное лицензирование контента, которое пока что не получило законодательного закрепления, наряду с введением нового порядка взаиморасчетов с иностранными правообладателями — это те меры, которые помогут преодолеть кризис, оставаясь в правовом поле.

Автор — управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain

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