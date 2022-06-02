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Центробанк сообщил о размере международных резервов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Международные резервы РФ увеличились за неделю на $6,2 млрд и составляют $589,6 млрд. Об этом в четверг, 2 июня, говорится в сообщении Центробанка России.

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«Международные резервы по состоянию на 27 мая составили $589,6 млрд, увеличившись за неделю на $6,2 млрд, или на 1,1%, в результате положительной переоценки», — сообщили в Банке России.

30 мая журналист Financial Times Джиллиан Тетт заявила, что возможная передача Украине замороженных в Европе российских активов может быть опасной для Запада. По словам журналистки, такие действия могут привести к утрате доверия, на котором основаны экономика и политика евро-атлантического сообщества.

Тетт отметила, что действия Евросоюза не имели бы под собой юридического основания. Кроме того, призывы к передаче Украине замороженных российских активов вызывают личную тревогу у представителей корпоративной и финансовой элиты Запада, указала журналист.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка России для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

29 апреля Центробанк сообщал, что международные резервы страны составляют $593,1 млрд. Отмечалось, что на Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

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