В ГД усомнились в словах о неприменении Киевом РСЗО США по территории РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в четверг, 2 июня, в беседе с «Известиями» усомнился в заверениях, что Украина не будет наносить удары американскими реактивными системами залпового огня HIMARS по целям на территории России.

«Никто уже не верит заявлениям Украины и США. Мы давным-давно убедились, чего стоят слова представителей этих стран и их заверения. Не секрет, что США не хотят прямого противостояния с Россией, поэтому делают это посредством военной помощи Украине. В итоге Украина стала игрушечным солдатиком в руках Штатов: сейчас им удобно использовать ее для противостояния с Россией и «снаряжать в бой», накачивая вооружением. Как только она им не понадобится, ее бросят на произвол судьбы», — подчеркнул он.

Как отметил депутат, вопрос поставок вооружений на Украину находится под пристальным вниманием России. Вооруженные силы России продолжают уничтожать западное оружие, а также пути, по которым оно поставляется, заключил Белик.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что поставки Киеву странами Запада современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации РФ по защите Донбасса.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Также 1 июня высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Однако позднее депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям в РФ.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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