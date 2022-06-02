Песков исключил продажу нефти Россией себе в убыток

Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток. Об этом 2 июня заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

«В любом случае всё регулирует рынок, несмотря на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток, в любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что решение Евросоюза об ограничении на закупки нефти у России приведет к логистическим проблемам и дестабилизации энергетической отрасли на глобальном уровне.

О том, что на Западе как альтернативу отказу от российской нефти обсуждают возможность закупки ее у РФ по «ограниченной цене», Байден заявил накануне. Таким образом американский лидер дал понять, что Вашингтон вместе с союзниками ищет варианты сдерживания цен на топливо, которые на фоне антироссийских санкций, затрагивающих поставки энергоносителей, всё больше растут.

За день до этого стало известно, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в свою очередь, заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Дискуссии на Западе по поводу отказа от энергоресурсов из РФ начались на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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