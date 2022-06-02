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Мэрия Бердянска назвала разминирование украинских бомб причиной взрывов в порту города

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В порту Бердянска днем 2 июня произошел взрыв. Он был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, сообщила городская администрация в Telegram.

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«Жители Бердянска и гости города, сохраняйте спокойствие — взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13.00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ при бегстве и обнаруженных при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации», — отметила мэрия.

Уточняется, что работы по разминированию продолжаются.

Город Бердянск в Запорожской области находится под контролем российских войск с конца февраля.

31 мая в Минобороны России сообщили о выполняющихся работах по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от взрывоопасных предметов. Всего российские военные проверили 2,6 тыс. га, обнаружено и обезврежено свыше 12,8 тыс. взрывоопасных предметов, из них за сутки — 195.

До этого, 24 мая, в пресс-службе Росгвардии рассказали об обнаружении и уничтожении порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток» в Харьковской области, установленных украинскими националистами. Как уточнили в ведомстве, эти мины совсем небольшого размера, их вес составляет около 80 г, но этого достаточно, чтобы человек пострадал при ее разрыве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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