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Минобороны России: число иностранных наемников на Украине снизилось до 3,5 тыс.

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Численность иностранных наемников на Украине сократилась почти в два раза — с 6,6 до 3,5 тыс. человек. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков 2 июня, большая часть иностранных боевиков была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

«Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений», — указал Конашенков на брифинге.

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По данным Минобороны, с начала мая поток иностранных наемников на Украину почти иссяк. А оставшимся покинуть территорию страны мешают ее официальные власти. При этом украинские командиры, чтобы снизить количество погибших среди своих, жертвуют в первую очередь иностранцами.

«Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают», — отметил генерал-майор.

В соответствии с международным гуманитарным правом, напомнил Конашенков, наемники не являются комбатантами, поэтому в лучшем случае их ждет уголовная ответственность.

В этот же день в Росгвардии сообщили, что командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса в сражении с иностранными наемниками, в числе которых был Бен Грант — сын члена парламента Великобритании Хелены Грант. Видео боестолкновения с участием сына депутата британского парламента передано в военно-следственное управление по Западному военному округу.

Накануне председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил, что более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел. Председатель СК добавил, что речь идет о наемниках, прибывших из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран.

Ранее, 28 мая, газета The Washington Post сообщила, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и нехватку оружия. Многие из них ищут способы покинуть страну и вернуться домой.

24 мая в Минобороны России сообщали, что на Украине действует более 6 тыс. иностранных наемников. Как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, в основном в страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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