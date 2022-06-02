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Дело Медведчука передали в суд, политику грозит до 15 лет лишения свободы

ГБР Украины: дело Медведчука направлено в суд, ему грозит до 15 лет лишения свободы
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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Госбюро расследований Украины завершило расследование в отношении оппозиционного политика, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене. Дело направлено в суд, сообщили в четверг, 2 июня, в ведомстве.

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«Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению <...> Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111 («Государственная измена») и ст. 438 («Нарушение законов и обычаев войны»), — говорится в Telegram-канале госбюро.

Отмечается, что политику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках.

Позднее Зеленский предложил России обменять его на пленных украинских военных. На что в Кремле ответили, что не обсуждают вопрос обмена Медведчука на украинских военнопленных. В Москве напомнили, что Медведчук гражданин Украины.

В отношении политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел. В частности, Медведчука обвиняют в сговоре с высшим руководством Украины по организации поставок угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014 году. Сам он заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

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