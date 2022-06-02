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ФАС признала АО «Таркетт Рус» нарушителем закона о защите конкуренции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала производителя линолеума «Таркетт Рус» нарушителем закона о защите конкуренции. Полный текст решения ведомства был подготовлен 25 мая (имеется в распоряжении редакции).

В частности, ФАС признала, что «Таркетт Рус» «занимает доминирующее положение на рынке линолеума и использует его для создания препятствий конкурентам в продвижении собственной продукции». Как следует из решения, компания заключала со своими дистрибьюторами договоры коммерческой концессии, включающие запрет дистрибьюторам рекламировать и продавать линолеум других производителей. ФАС признала, что такая практика приводит к злоупотреблению доминирующим положением, поскольку создает препятствия доступу конкурентов к дистрибьюторам — важному каналу реализации напольных покрытий.

«Так, договоры коммерческой концессии [заключенные между «Таркетт Рус» и его дистрибьюторами] содержат запрет на работу с конкурентами АО «Таркетт Рус». Конкуренты лишаются доступа к дистрибьюторам, что препятствует попаданию продукции в часть розничных магазинов», — отмечается в решении ФАС.

Кроме того, как установила ФАС, у «Таркетт Рус» действует бонусная программа для розничных магазинов, которая также направлена на создание препятствий для конкурентов. В ФАС обратили внимание, что «Таркетт Рус» стимулирует розничных продавцов отказываться от продукции конкурентов и выставлять на торговых площадях только линолеум компании. Этот эффект достигался за счет формирования соответствующих критериев для бонусирования, связанных с представленностью линолеума Таркетт в магазинах и соотношением с представленностью конкурентов. Такие действия ведомство расценило как «осуществление координации экономической деятельности розничных магазинов».

ФАС выдала «Таркетт Рус» предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением. Компания должна перезаключить договоры с контрагентами, убрав из них запрет на сотрудничество с конкурентами, а также штрафы за продвижение напольных покрытий других производителей. Кроме того, предоставление бонусов, премий и скидок розничным магазинам не должно обуславливаться представленностью продукции, произведенной «Таркетт Рус», относительно конкурентов.

На устранение нарушений ведомство дало компании не более 60 дней. Решение и предписание могут быть обжалованы в течение трех месяцев.

Дело о нарушении «Таркетт Рус» антимонопольного законодательства было возбуждено в июле августе 2021 года.

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