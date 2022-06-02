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McDonald's еще не принял решения относительно меню

McDonald's еще не решил, каким будет меню
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Пресс-служба cети ресторанов McDonald's сказала «Известиям» в четверг, 2 июня, что компания не приняла окончательного решения относительно меню.

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«У нас в работе много вариантов, постоянно идут изменения», — отметили в сети. Ранее Telegram-каналы и СМИ сообщили, что, к примеру, «Филе-о-Фиш» будет называться «Фиш-бургер», а приставку «Роял» заменят на «Гранд», рассказали «Известиям» в компании.

Там добавили, что во всех корпоративных ресторанах в Москве меняют символику, которая связана с американской штаб-квартирой. То есть снимают классические названия и букву «М».

«Так как заведений много, эти работы начинают уже сейчас», — отметили в пресс-службе.

McDonald's еще не решила, вернется ли компания в онлайн. В пресс-службе сети «Известиям» сказали 1 июня, что «этот вопрос у нас сейчас в работе и решается». Представитель компании не стал уточнять, в течение какого промежутка времени будет известен ответ.

Накануне в пресс-службе ресторана «Известиям» заявили, что компания еще не решила, вернется ли в онлайн, но вопрос «в работе и решается».

В «Яндексе» и Delivery Club «Известиям» не уточнили, какое решение им презентовал партнер.

Также сообщалось, что нефтяник из Новокузнецка, партнер-франчайзи Александр Говор, покупатель бизнеса McDonald's в России, стал единственным владельцем компании «Клуб отель», которая в конце мая подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении российского подразделения «Макдоналдс корпорейшн». Эта информация следует из выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 1 июня. Изменения в документы компании внесли 31 мая 2022 года.

31 мая СМИ сообщали, что McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию еще трех брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас». До этого появилась информация о подаче заявок на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу сети отмечало, что новое название будут выбирать из пяти вариантов.

Федерация рестораторов и отельеров России заявила «Известиям», что фразы, которые пытается запатентовать новый владелец сети, будут использовать в качестве названий блюд в меню. Название ресторанов не будет связано с ними.

Как рассказал «Известиям» 28 мая сотрудник ресторана сети на Пушкинской площади в Москве, работникам McDonald's уже выдали новую форму. Она полностью черная: футболка и кепка, все желтые буквы М уберут. Также в пресс-службе компании не подтвердили исчезновение бигмака из меню.

26 мая в McDonald's заявили, что сеть заработает под новым брендом в Москве в июне. Все рестораны сети в России откроются до 15 июля. Заведение на станции метро «Пушкинская» в столице откроется первым — 12 июня.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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