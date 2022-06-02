Ресторан McDonald's на Пушкинской площади может открыться без вывески

Флагманский ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве может открыться без вывески, хотя компания стремится к тому, чтобы этого не произошло. Об этом «Известиям» в четверг, 2 июня, заявили в пресс-службе сети.

Там отметили, что новое имя для сети быстрого питания выбирают как минимум из восьми вариантов, которые направлены на согласование в Роспатент. Однако окончательный выбор до сих пор не сделан: работа по ребрендингу всё еще продолжается.

В пресс-службе не исключили, что McDonald's направит на согласование еще и другие варианты. Крайний срок, до которого должно быть принято решение, не назвали.

Также в компании сказали «Известиям», что окончательно не решили, каким будет меню, так как в работе много вариантов и постоянно идут изменения. Ранее Telegram-каналы и СМИ сообщили, что филе-о-фиш будет называться фиш-бургером, а приставку «роял» заменят на «гранд».

В компании также добавили, что во всех корпоративных ресторанах в Москве меняют символику, которая связана с американской штаб-квартирой. То есть снимают классические названия и букву М.

Кроме того, ресторан еще не решил, вернется ли он в онлайн.

Покупателем бизнеса McDonald's в России стал нефтяник из Новокузнецка, партнер-франчайзи Александр Говор. Он также стал единственным владельцем компании «Клуб отель», которая в конце мая подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении российского подразделения «Макдоналдс Корпорейшн». Изменения внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 31 мая 2022 года.

31 мая СМИ сообщали, что McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию еще трех брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас». До этого появилась информация о подаче заявок на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу сети отмечало, что новое название будут выбирать из пяти вариантов.

В конце мая в McDonald's заявили, что сеть заработает под новым брендом в Москве в июне. Заведение на станции метро «Пушкинская» в столице откроется первым — 12 июня. Рестораны в других городах России заработают до 15 июля.

Компания объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».