Росгвардия задержала украинского криминального авторитета в Запорожской области

Росгвардейцы задержали украинского криминального авторитета в Запорожской области. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанный оказывал сопротивление, но был обезврежен. В настоящее время проверяется его причастность к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ).

Кроме того, в Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы изъяли 90 единиц огнестрельного оружия, более 34 тыс. боеприпасов, около 80 снарядов и более 40 гранат из незаконного оборота.

26 мая росгвардейцы задержали и передали в компетентные органы пособников СБУ в Харьковской области. Один из задержанных по заданию зарубежных кураторов передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих и военной техники ВС РФ, местах движений войсковых колонн.

25 мая Росгвардия нашла в Харьковской области крупную партию оружия и боеприпасов. В кузове пикапа Toyota были обнаружены 60 снарядов к гранатомету и более 50 пистолетов «Браунинг» с патронами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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