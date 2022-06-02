Песков: применение оружия против России усугубит ситуацию на Украине

Попытки Киева применить полученное им иностранное вооружение по целям на территории РФ приведут к изменению ситуации на Украине в неблагоприятную сторону. Об этом в четверг, 2 июня, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Киев своими действиями «доставит больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках стран, которые туда поставляют оружие».

Пресс-секретарь добавил, что не хочет говорить о нежелательных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать на российских территориях. По словам Пескова, эти попытки существенно изменят ситуацию «в неблагоприятную сторону».

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена хочет продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, оснащенных ракетами Hellfire. По информации агентства, Белый дом планирует уведомить конгресс о возможной продаже в ближайшие дни, выступив с последующим публичным заявлением об этом.

Также 1 июня стало известно, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы американская сторона их ни аргументировала, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Страны Запада активно вооружают Киев на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что поставки оружия на Украину только затягивают конфликт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасс. Решение было принято после обострившейся в середине февраля ситуации. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

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