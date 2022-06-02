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Аналитик объяснил необходимость запуска новой системы слежения NtechLab

Аналитик Муртазин объяснил необходимость запуска новой системы распознавания силуэтов NtechLab
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 2 июня объяснил «Известиям» необходимость запуска в трех российских регионах платформы видеоаналитики NtechLab, которая позволяет обезличенно распознавать силуэты.

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«Это ситуативный сценарий, условно говоря, идет по улице человек с ружьем, определить, что он идет с ружьем. Камеры работают локальные, если они определяют какой-то сценарий, который занесен в память, — например драка, митинг или еще что-то, — они начинают передавать сигналы», — указал эксперт.

По его словам, данная система намного более простая и надежная, чем распознавание лиц. Также ее можно внедрить в любые камеры, например установить на домофоны.

«По сути, это итерация одной из систем, которые отвечают за безопасность. И такие системы полезны тем, что у них лучше цена-качество, поскольку это более простая задача, чем распознавание лиц и проверка по всей базе. И всё это происходит локально на определенной камере, которая смотрит на улицу, двор, школу и так далее», — добавил Муртазин.

О запуске платформы NtechLab Подмосковье и двух других регионах России стало известно ранее 2 июня. Целью системы является слежка за загруженностью объектов и обеспечение безопасности. В Московской области доступ к данным с платформы будет открыт для сотрудников оперативных служб, адвокатов, управляющих и страховых компаний.

В российской компании NtechLab пояснили, что система в сочетании с городским камерами имеет возможность подсчитать количество посетителей и провести анализ их маршрутов. На данный момент она активна уже на 200 точках — в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждениях.

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