Венгрия потребовала от ЕС разрешения на продажу продукции из российской нефти

Венгрия потребовала от Евросоюза (ЕС) разрешить ей продажу продукции из российской нефти. Об этом 2 мая сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

«Будапешт также попросил предоставить ему право продавать российскую нефть, которую он перерабатывает, освобождая Венгрию от текущего предложения, которое запретит странам, импортирующим трубопроводную нефть, продавать ее другим, как только вступит в силу запрет на морские поставки. Эта просьба была отклонена», — написало агентство.

Один из чиновников рассказал Bloomberg, что позиция венгерской стороны на переговорах была скандальной.

Представители стран Евросоюза провели встречу 1 июня, на которой пытались окончательно согласовать санкции. Рассматривается введение частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю. При этом запрет не будет распространяться на транспортировку энергоресурса по трубопроводу.

В тот же день Будапешт потребовал исключить из списка лиц, добавленных ЕС в шестой пакет антироссийских санкций, патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В МИД РФ по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе заявили, что решение о частичном отказе от российской нефти приведет к росту цен, дестабилизации энергетических рынков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о том, что Европа из-за введенных ею санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса. Он отметил рост цен на энергоносители и увеличение инфляции. По его словам, управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти в такой ситуации было бы невыносимо, но пока этого удалось избежать. Тогда же Орбан подтвердил отсутствие компромисса по эмбарго на нефть из России, обвинив Еврокомиссию в неправильном подходе к проблеме.

Страны Запада продолжают ужесточать санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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