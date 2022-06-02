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Венгрия потребовала от ЕС разрешения на продажу продукции из российской нефти

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Венгрия потребовала от Евросоюза (ЕС) разрешить ей продажу продукции из российской нефти. Об этом 2 мая сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Будапешт также попросил предоставить ему право продавать российскую нефть, которую он перерабатывает, освобождая Венгрию от текущего предложения, которое запретит странам, импортирующим трубопроводную нефть, продавать ее другим, как только вступит в силу запрет на морские поставки. Эта просьба была отклонена», — написало агентство.

Один из чиновников рассказал Bloomberg, что позиция венгерской стороны на переговорах была скандальной.

Представители стран Евросоюза провели встречу 1 июня, на которой пытались окончательно согласовать санкции. Рассматривается введение частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю. При этом запрет не будет распространяться на транспортировку энергоресурса по трубопроводу.

В тот же день Будапешт потребовал исключить из списка лиц, добавленных ЕС в шестой пакет антироссийских санкций, патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В МИД РФ по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе заявили, что решение о частичном отказе от российской нефти приведет к росту цен, дестабилизации энергетических рынков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о том, что Европа из-за введенных ею санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса. Он отметил рост цен на энергоносители и увеличение инфляции. По его словам, управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти в такой ситуации было бы невыносимо, но пока этого удалось избежать. Тогда же Орбан подтвердил отсутствие компромисса по эмбарго на нефть из России, обвинив Еврокомиссию в неправильном подходе к проблеме.

Страны Запада продолжают ужесточать санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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